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Экспортные цены на российскую пшеницу снизились впервые с конца января

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте на минувшей неделе впервые снизились с конца января. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", снижение составило $2, до $248 за тонну (FOB). Это произошло под давлением конкуренции со стороны европейской, австралийской и аргентинской пшеницы.

Цена на румынскую пшеницу выросла на $4,5, до $248,5 за тонну, французскую - на $4,5, до $241,5, аргентинскую - на $1, до $242 за тонну. Австралийская пшеница подешевела на $2, до $246 за тонну.

Биржевой рынок пшеницы частично восстанавливался после падения в начале недели.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах России снизились на 100 рублей, до 17 900-18 100 рублей за тонну (без НДС). Активность закупок низкая, отметили эксперты.

Внутренний рынок пшеницы был стабилен. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) составили около 16 000-16 500 рублей за тонну (без НДС), в центре - 15 700-16 100 рублей, в Поволжье - 15 800-16 200 рублей. В Сибири цены на пшеницу 4 класса оставались на уровне около 12 000-12 500 рублей за тонну, однако цены спроса начали снижаться на фоне исчерпания субсидий на перевозку.

Как сообщили в центре, по уточненным данным, экспорт пшеницы из России в феврале составил 2,06 млн тонн (с учетом стран ЕАЭС). Прогноз экспорта на март снижен с 1,5-1,6 млн до 1,4-1,5 млн тонн. "Снижение связано с отсутствием новых продаж на фоне отрицательной экспортной доходности и стагнации экспортных цен", - объяснили в "Русагротрансе".

В марте 2024 года экспорт пшеницы составил 4,74 млн тонн.

Экспорт в целом за 2024/25 сезон (июль-июнь) по-прежнему оценивается в 40,5 млн тонн, что ниже среднего показателя за пять лет, который составляет 42,4 млн тонн.

ЕАЭС Русагротранс
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