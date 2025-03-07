Новак сообщил о добыче нефти в январе-феврале ниже квоты ОПЕК+ для компенсации сверхдобычи

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия в январе и феврале добывала нефть ниже установленной ОПЕК+ квоты для компенсации сверхдобытых объемов ранее, в марте будет стремиться к 100%-ному исполнению своей части сделки, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы и в январе были ниже (установленной в рамках ОПЕК+ квоты - ИФ), и в феврале частично были ниже. Это в том числе связано с частичной компенсацией (сверхдобычи в предыдущие периоды - ИФ)", - сказал Новак.

"В марте мы также будем исполнять свои обязательства в соответствии с соглашением ОПЕК+. (. . .) Учитывая наши объемы, мы стремимся к 100%-ному исполнению обязательств. Какие-то отклонения могут быть", - отметил вице-премьер.

Установленная ОПЕК+ квота на добычу нефти для России в марте составляет 8,978 млн б/с. При этом для страны действует график компенсаций за ранее добытые сверх допустимого уровня объемы. Согласно нему, страна обязана в марте снизить нефтепроизводство на 16 тысяч б/с. Таким образом, разрешенный уровень добычи в рамках сделки для России в марте составляет 8,966 млн б/с.

Согласно данным ОПЕК, основанных на информации вторичных источников, добыча нефти в России была чуть ниже установленной квоты - 8,977 млн б/с. При этом в январе, как и феврале, страна не должна была дополнительно сокращать производство, согласно утвержденному графику компенсаций.