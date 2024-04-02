"Иркутская нефтяная компания" учредила ООО для литиевого проекта

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" учредила ООО "ИНК-Литий", сообщается в ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись была внесена в реестр 1 апреля. Компанию учредило АО "ИНК-Капитал" (основной собственник ИНК).

Руководить новой структурой будет Евгений Чертовских, возглавлявший в ИНК службу нефтепромысловой химии и контроля качества УВС.

ИНК в 2022 году объявила о планах по запуску опытно-промышленной установки по извлечению лития. Завод должен стать частью трехэтапного газового проекта компании, реализуемого в Иркутской области. Предприятие будет находиться в Усть-Куте, его мощности позволят производить карбонат лития с чистотой 99,5%.