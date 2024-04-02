Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

"Иркутская нефтяная компания" учредила ООО для литиевого проекта

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" учредила ООО "ИНК-Литий", сообщается в ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись была внесена в реестр 1 апреля. Компанию учредило АО "ИНК-Капитал" (основной собственник ИНК).

Руководить новой структурой будет Евгений Чертовских, возглавлявший в ИНК службу нефтепромысловой химии и контроля качества УВС.

ИНК в 2022 году объявила о планах по запуску опытно-промышленной установки по извлечению лития. Завод должен стать частью трехэтапного газового проекта компании, реализуемого в Иркутской области. Предприятие будет находиться в Усть-Куте, его мощности позволят производить карбонат лития с чистотой 99,5%.

ИНК Евгений Чертовских Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

Бизнесмен Александр Винокуров продает свои последние активы в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });