Brent подорожала до $70,69 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту после снижения утром в понедельник.

К 14:43 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,47%) до $70,69 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 центов (0,54%), до $67,4 за баррель.

На прошлой неделе международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. WTI подешевела по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

Политика президента США Дональда Трампа, который уже ввел пошлины на импорт в страну товаров из Канады, Мексики и Китая, а затем отложил действие части из них, вызывает обеспокоенность инвесторов, многие из которых полагают, что подобный протекционизм повредит росту экономик и спросу на нефть.

Аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга отмечает, что общая неопределенность, связанная с пошлинами США, оказывает негативное влияние на нефтяной рынок, тогда как перспектива ужесточения санкций против Ирана и России оказывает ценам на нефть некоторую поддержку.

"Если смотреть на общую картину, то сохранение неопределенности, вероятно, сделает любое ралли нефти скоротечным", - говорит эксперт.

Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в окружении президента рассматривают варианты ослабления санкций против России.

Понижательное давление на котировки нефти оказывают статданные Китая, пишут аналитики ING.

Они обращают внимание на сокращение импорта нефти в Китае в январе-феврале этого года примерно до 10,4 млн баррелей в сутки, что на 3,4% ниже показателя за тот же период предыдущего года и меньше декабрьского значения 11,3 млн баррелей в сутки.

Как стало известно на выходных, в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть с поставкой в страны Азии и Европы.

В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,4 за баррель. В результате оно будет стоить на $3,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

"Это снижение происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу сбалансированности рынка и ожиданий увеличения поставок из (стран - ИФ) ОПЕК+ в условиях неопределенности перспектив спроса", - отмечают аналитики ING.

На прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что оно было принято ввиду начала сезонного роста спроса и всегда может быть отыграно в другую сторону.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале увеличилось за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в феврале в мире работала 1741 установка против 1696 в январе. При этом февральский уровень на 71 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в феврале выросло на восемь относительно предыдущего месяца и составило 590. В Канаде их число увеличилось на 38 - до 247.