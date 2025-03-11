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Котировки Brent стабилизировались у $69,2 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались во вторник после снижения днем ранее на фоне общего ухода инвесторов от рисков.

Трейдеры опасаются, что действия президента США Дональда Трампа в торговой сфере приведут к замедлению глобальной экономической активности, что, в свою очередь, ослабит спрос на нефть, сказал The Wall Street Journal аналитик Tickmill Джозеф Дарие.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка остается "медвежьим", поскольку риски, связанные с потенциальными последствиями торговых пошлин, продолжают сказываться на настрое инвесторов", - говорит он.

К 8:20 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,07%) до $69,23 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,08 (1,5%), до $69,28 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,13 (0,2%), до $65,9 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,01 (1,5%), до $66,03 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере, а также действий его администрации по сокращению расходов.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.

Brent WTI ОПЕК США Китай Дональд Трамп
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