Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве составляет $70,01 за баррель, что на 35 центов (0,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 90 центов (1,3%) до $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 38 центов (0,57%) до $66,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 68 центов (1%) до $67,04 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский – 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая и неопределенность вокруг американских пошлин.

Как стало известно на выходных, в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Между тем президент США Дональд Трамп продолжает корректировать внешнеторговую политику – в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.