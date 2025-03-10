Цены на нефть вернулись к снижению, Brent торгуется у $69,8 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти вернулись к снижению, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Давление на цены оказывает сочетание понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а также ожидания увеличения предложения нефти на рынке после перехода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи и возможного смягчения санкций против России.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 по московскому времени составила $69,84 за баррель, что на $0,52 (0,74%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,47 (0,7%), до $66,57 за баррель.

С начала текущего года цена Brent снизилась на 5,7%, а на WTI - на 6,2%.

Политика президента США Дональда Трампа, который уже ввел пошлины на импорт в страну товаров из Канады, Мексики и Китая, а затем отложил действие части из них, вызывает обеспокоенность инвесторов, многие из которых полагают, что подобный протекционизм повредит росту экономик и спросу на нефть. Ответные пошлины Китая, направленные против импорта товаров из Штатов, вступили в силу в понедельник.

Американский президент заявил в воскресенье, что экономике США предстоит пережить переходный период. "Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".

Аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга отмечает, что общая неопределенность, связанная с пошлинами, оказывает негативное влияние на нефтяной рынок, тогда как перспектива ужесточения санкций против Ирана и России сдерживает снижение цен.

"Если смотреть на общую картину, то сохранение неопределенности, вероятно, сделает любое ралли нефти скоротечным", - говорит эксперт.

Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в окружении президента рассматривают варианты ослабления санкций против РФ, в том числе "потолка цен" на продажу российской нефти.

Понижательное давление на котировки нефти оказывают статданные Китая, пишут аналитики ING.

Они обращают внимание на сокращение импорта нефти в Китае в январе-феврале этого года примерно до 10,4 млн баррелей в сутки, что на 3,4% ниже показателя за тот же период предыдущего года.

Как стало известно на выходных, в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Саудовская Saudi Aramco сообщила о понижении с апреля цен на нефть с поставкой в страны Азии и Европы. Топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,4 за баррель и будет стоить на $3,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

"Это снижение происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу сбалансированности рынка и ожиданий увеличения поставок из (стран - ИФ) ОПЕК+ в условиях неопределенности перспектив спроса", - отмечают аналитики ING.

На прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Между тем число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале увеличилось за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в прошлом месяце в мире работала 1741 установка против 1696 в январе. При этом февральский уровень на 71 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в феврале выросло на восемь относительно предыдущего месяца и составило 590. В Канаде их число увеличилось на 38 - до 247.

Позднее на этой неделе ежемесячные прогнозы спроса и предложения на рынке нефти опубликуют Международное энергетическое агентство и ОПЕК