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Brent подорожала до $70,04 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному росту днем во вторник, несмотря на сохраняющиеся опасения ослабления экономической активности и спроса на нефть из-за торговой политики США.

Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре месяца.

К 14:17 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,1%) до $70,04 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (1,08%), до $66,74 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере и действий его администрации по сокращению бюджетных расходов.

Трамп в минувшее воскресенье заявил, что не может исключить возможность рецессии в США.

"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал он. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, все будет отлично для нас".

Ожидания, связанные с возможным смягчением санкций против России в случае урегулирования конфликта на Украине, также оказывают давление на нефтяные котировки.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.

Аналитик DBS Bank Сурво Саркар отмечает, что уровень $70 за баррель является достаточно сильной поддержкой для цен на Brent, допуская техническое восстановление котировок от текущего уровня. Он также ожидает, что ОПЕК+ будет проводить гибкую политику, учитывающую состояние рынка.

"Если цены на нефть будут оставаться ниже отметки $70 за баррель продолжительное время, то, по нашему мнению, наращивание добычи может быть приостановлено", - пишет эксперт, добавляя, что в ОПЕК+ также будут внимательно следить за политикой Трампа по отношению к Ирану и Венесуэле.

Другие аналитики полагают, что значимый отскок нефтяных цен маловероятен на фоне высокого уровня неопределенности на рынке, в том числе из-за неясности перспектив международной торговли.

Протекционистские меры повысили опасения относительно сокращения спроса на энергоносители, которые усугубляются рыночной неопределенностью и угрозой рецессии, пишет аналитик XTB MENA Милад Азар.

"Падение американских фондовых рынков усилило понижательное давление, тогда как сохраняющаяся напряженность в международной торговле способствует высокой волатильности рынков, что будет сдерживать рост цен в ближайшей перспективе", - отмечает он.

Инвесторы ждут публикации в среду важного отчета о потребительских ценах в США, который позволит им скорректировать свои представления о дальнейшей политике Федеральной резервной системы.

В тот же день будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Brent WTI Иран ОПЕК США
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