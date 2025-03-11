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"КАМАЗ" поставил на конвейер полноприводный тягач высокой грузоподъемности КАМАЗ-65954

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" запустило в серийное производство грузовик КАМАЗ-65954 – полноприводный тягач последнего поколения К5, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"В марте-апреле компания планирует выпустить 10 единиц этой высокоэффективной техники. Всего в соответствии с бизнес-планом в 2025 году предусмотрено изготовление 40 автомобилей этой модели", - говорится в пресс-релизе.

КАМАЗ-65954 – седельный тягач с колесной формулой 6х6, относится к полноприводному семейству грузовиков поколения К5. На автомобиль установлен двигатель "КАМАЗ Р6" мощностью 560 л.с. Благодаря полному приводу грузовик отличается высокой проходимостью.

Новый тягач предназначен для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 100 тонн. Это позволяет использовать его для перевозки тяжелой техники на полуприцепах-тяжеловозах, отмечает автопроизводитель.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные Минпромторга Татарстана, что "КАМАЗ" в 2025 году планирует увеличить выпуск тяжелых грузовиков на 8% до 45 тыс. единиц.

Флагман поколения К5 – КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в мае 2020 года с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В феврале 2023 года "КАМАЗ" приступил к производству грузовиков КАМАЗ-54901 с локализованными кабинами.

В августе 2024 года "КАМАЗ" вывел на российский рынок удешевленную версию флагмана К5 – седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), предназначенный для региональных перевозок на расстояния до 1 тыс. км. Кроме того, в 2024 году выведены на рынок и другие модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6х4) и -65951 (8х4), шасси -65658 (6х2), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4х2).

КАМАЗ Татарстан
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