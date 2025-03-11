Индия в 2024 году обошла Францию по объему импорта СПГ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Индия - один из наиболее быстрорастущих потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире - в 2024 году нарастила его импорт на 26% - до 27,869 млн тонн (с 22,141 млн тонн в 2023 году), сообщило Министерство торговли и промышленности страны. Обновлен рекорд годового импорта - предыдущий пришелся на 2020 год - 26,6 млн тонн.

С достигнутым показателем закупок Индия в 2024 году обошла крупнейшего национального импортера СПГ Европы - Францию (23 млн тонн в 2023-м и 20 млн тонн в 2024 году). Теперь быстрорастущий индийский рынок в своих целях ориентируется на гигантов Азии, ближайшим из которых является Южная Корея (47 млн тонн в 2024 году).

По темпам роста (+26%) Индия в 2024 году была абсолютным лидером среди крупнейших потребителей природного газа. Китай, Южная Корея и Тайвань в 2024 году показали рост на 5-7%, Япония стабильна, Европа сократила импорт на 15%.

Сейчас в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 47,7 млн тонн в год.

Крупнейшим поставщиком СПГ в 2024 году выступил Катар (доля 41%) - 11,38 млн тонн; за ним следуют США (19%) - 5,42 млн тонн, ОАЭ (11%) - 3,164 млн тонн, Ангола (8%) - 2,103 млн тонн.

В декабре 2024 года Индия нарастила импорт на 11% - до 2,135 млн тонн. Прямых поставок СПГ из России в Индию в декабре не было. Пришел один груз из Камеруна (за весь год - 11 партий). Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации у "Газпрома" Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется другим адресатам.

По предварительным данным Минэнерго Индии, в январе 2025 года импорт СПГ вырос на 9% - до 2,3 млн тонн.