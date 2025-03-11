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Владельцы Kantar отказались от планов вывода компании на IPO

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Владельцы британской Kantar, занимающейся рыночными исследованиями, отказались от планов вывода компании на IPO и намерены продать ее по частям, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Американский фонд прямых инвестиций Bain Capital приобрел у рекламного концерна WPP 60%-ную долю Kantar в 2019 году из расчета стоимости компании в $4 млрд. WPP сохранила за собой оставшиеся 40% Kantar.

По словам источников FT, Bain и WPP отказались от плана размещения акций компании из-за неблагоприятных рыночных условий, посчитав, что легче и быстрее будет привлечь деньги за счет продажи Kantar.

Сейчас они планируют продажу крупнейших подразделений компании, отмечают источники. В частности, наиболее быстро растущее подразделение - Numerator, занимающееся анализом потребительского поведения в США и Канаде, может быть продано уже в 2025 году.

В январе Kantar продала медиабизнес, включавший сервис по измерению телевизионной аудитории в Великобритании. Подразделение, на которое приходилось 15% выручки компании, был оценен в рамках сделки в $1 млрд.

Другие направления бизнеса Kantar включают исследования в области маркетинга и анализа эффективности рекламных кампаний.

Bain Capital США Великобритания WPP Kantar Numerator Канада
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