Томские власти отметили недостаточность объемов газа для предприятий

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Промышленность Томской области не сможет перейти на газ с других видов топлива до конца 2027 года из-за отсутствия доступных объемов, предприятия ждут расширения газотранспортной системы региона, сообщил журналистам заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков.

"Есть проблемы для юридических лиц, даже в Томске, которые бы готовы были сегодня перевести свои объекты, в том числе за счет собственных средств, на другие виды топлива - на газ. Мы им пока такую возможность предоставить не можем до конца 2027 года, пока не будет решен вопрос по переподключению и дополнительной прокладке газопровода высокого давления в районе Ханты-Мансийска и Александровского района (Томской области - ИФ), это порядка 300 км", - сказал он.

В марте 2024 года "Газпром" приступил к реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", длина трасс которого составит несколько тысяч километров. Основное назначение объекта - развитие единой системы газоснабжения в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сибирская часть газотранспортного коридора берет начало на полуострове Ямал (Ямальский район ЯНАО), проходит через Надымский, Пуровский районы и Ноябрьск. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пересекает Сургутский район, Когалым и Нижневартовский район; Томскую область - от Александровского до Зырянского района. От центральных районов ЯНАО до Томской области уже проложены газопроводы, поэтому здесь речь идет о расширении газотранспортной системы.