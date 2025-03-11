Рубль во вторник подрос в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос в ожидании новостей о переговорах делегаций США и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,85 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 марта на 1,8203 рубля, до 86,5669 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7804 рубля, до 93,6639 руб./EUR1.

"Рубль в начале торгов в паре с юанем совершил несколько резких разнонаправленных движений и некоторое время сдержанно дешевел. Однако вскоре российская валюта возобновила укрепление. Пара CNY/RUB впервые за две недели приблизилась к уровню 11,7 руб. Другие ключевые рублевые пары несут сопоставимые потери, следствием чего стало дальнейшее повышение официального курса рубля от ЦБ РФ. Предложение иностранной валюты, вероятно, остается избыточным, в том числе за счет инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые, которые выглядят перспективнее на фоне возможного улучшения для России геополитической обстановки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Переговоры делегаций США и Украины проходят во вторник в Джидде, сообщает Associated Press. В переговорах принимает участие госсекретарь США Марко Рубио, по его словам, у администрации США оптимистический настрой относительно переговоров с украинской стороной.

До начала переговоров госсекретарь США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах. Рубио также сообщил, что Зеленский, вероятно, будет говорить напрямую с президентом, но не исключено, что госсекретарь США может пообщаться с украинским лидером неофициально.

В Кремле ожидают, что США каким-то образом проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2025 года снизилось по сравнению с январем 2024 года на 4,8% и составило $7,9 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе 2025 года вырос в годовом выражении на 3,2%, до $29,3 млрд, импорт в РФ увеличился на 6,6%, до $21,4 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2025 года составил $50,7 млрд и по сравнению с январем 2024 года вырос на 4,6%.

Основой российского экспорта в январе 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,4%.

В товарной структуре импорта в январе 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 50,8%.

В 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

Цены на нефть

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти продолжают расти вечером во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $70 за баррель, что на 1,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,03%, до $66,71 за баррель.

Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре месяца.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество. Меры вступят в силу утром 12 марта.

В понедельник канадский штат Онтарио объявил о введении 25-процентных пошлин на электричество, поставляемое им в США.

Инвесторы опасаются, что война пошлин негативно отразится на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть. Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи.

На этой неделе инвесторы будут ждать выхода ключевого отчета о потребительских ценах в США, а также отчетов по нефтяному рынку от ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Банк России во вторник, 11 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и спросе 2 трлн 693,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,14% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 марта, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 310 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,63% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 626,6 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 626,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,78% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 марта увеличилась на 5 базисных пунктов, до 21,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась во вторник на 3 базисных пункта, до 21,29% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,44% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,27% годовых.