В Джидде началась встреча делегаций США и Украины

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии, в Джидде начались переговоры делегаций США и Украины, передает АР.

Во встрече принимает участие госсекретарь США Марко Рубио. Журналистов ненадолго допустили в переговорную в отеле, но участники встречи не стали отвечать на какие-либо вопросы.

Накануне Рубио заявил, что на встрече в Саудовской Аравии США надеются понять намерения Украины и расхождение позиций Киева и Москвы. Он говорил, что у администрации США - оптимистический настрой относительно переговоров с украинской стороной.

Госсекретарь отмечал, что от этой встречи будет зависеть, возобновят ли США предоставление Киеву военной помощи и разведданных. Он также сказал, что США и Украина не обязательно согласуют во вторник соглашение по редкоземельным металлам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают: США каким-то образом проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.