Минэнерго США понизило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2025 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США символично понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 104,14 млн баррелей в сутки (б/с) до 104,13 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом EIA значительно повысило оценку нефтяного спроса по итогам 2024 года: со 102,77 млн б/с до 102,86 млн б/с. Таким образом, прогноз роста мирового потребления на текущий год понижен на 100 тыс. б/с - до 1,27 млн б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2026 году повышен на 12 тыс. б/с - со 105,18 млн б/с до 105,3 млн б/с. Таким образом, EIA теперь оценивает рост нефтяного спроса в следующем году в 1,17 млн б/с, что на 130 тыс. б/с больше, чем в февральском отчете.