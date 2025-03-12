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Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль немного опускается на фоне стабильной нефти. Участники рынка продолжают анализировать новости после того, как делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8915 руб. (+4,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 11,7-12,1 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"По-прежнему сохраняем ожидания раннего старта подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - отмечает эксперт в комментарии.

Переговоры США-Украина в Саудовской Аравии

Представители США и Украины по итогам встречи в Саудовской Аравии договорились приступить к переговорам по решению украинского конфликта, сообщает во вторник The Guardian.

Газета сообщает со ссылкой на совместное заявление Вашингтона и Киева, что обе делегации согласились "незамедлительно приступить к переговорам по установлению прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины".

Делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я поговорю с Путиным", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Говоря о том, может ли такой разговор состояться уже на этой неделе, Трамп сказал: "Думаю, что да".

Кроме того, президент США анонсировал "крупную встречу с Россией" в среду. Ранее он говорил о возможных контактах с РФ "позже сегодня, завтра".

Говоря о возможных сроках перемирия на Украине, Трамп ответил: "Надеюсь, что это произойдет в течение ближайших дней". По его мнению, достижение договоренностей о прекращении боевых действий между Россией и Украиной - "это решение проблемы на 75%. Дальше нужно будет просто оформить все это, решить территориальный вопрос".

Цены на нефть

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти почти не меняются утром в среду после завершения торгов вторника с повышением.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $69,59 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,05%, до $66,28 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

Напротив, опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Позднее в среду выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.

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