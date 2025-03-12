Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в начале основной сессии торгов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций снижается в рамках коррекции в ожидании прогресса в процессе урегулирования конфликта вокруг Украины - инвесторы оценивают сообщения после состоявшихся накануне в Саудовской Аравии американо-украинских переговоров.

Внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и остается слабой нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $70 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,6% к уровню закрытия основной сессии вторника, в лидерах снижения выступают акции ОК "Русал" (-1,9%) и "НОВАТЭКа" (-1,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 3182 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 1157,95 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 марта, составляет 86,5669 рубля (-1,82 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), ВТБ (-1%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Магнита" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 8,09 млрд рублей (из них 1,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 802,18 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 675,23 млн рублей на акции "Т-Технологии").

В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. Агентство отмечает, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства. Перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это.

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает AP.

На переговорах в Джидде украинцы согласились с тем, что им сказали американцы, с Россией же будет по-другому - любые договоренности на условиях Москвы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что настоящие соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

США надеются, что Россия одобрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио. Он добавил, что контакты с Россией по этому вопросу пройдут "по многочисленным каналам".

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом Владимиром Путиным. На вопрос, может ли такой разговор состояться уже на этой неделе, Трамп ответил: "Думаю, что да".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций продолжает ожидать позитивных геополитических новостей.

Предпосылкой для повышения котировок акций "Аэрофлота" (73,2 рубля) может стать ослабление геополитических рисков, которое позволит нарастить пассажиропоток посредством открытия южных аэропортов России и восстановления международного авиасообщения с недружественными сегодня странами, а также нормализовать ситуацию с покупкой и обслуживанием воздушных судов. Однако пока фактического прогресса в геополитике не наблюдается, а у авиаперевозчика опережающими темпами растут операционные расходы, поэтому справедливой стоимостью акций является 85 рублей за штуку, что предполагает ограниченный потенциал роста от текущих уровней.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, геополитика может преподнести неприятный сюрприз.

Состоялись переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых, вполне возможно, Штаты будут продвигать идею 30-дневного прекращения огня.

"Не уверены, что Россия примет этот вариант, и в этом случае США могут начать вновь оказывать экономическое давление на Россию. Поэтому риски коррекции вниз высоки, и рекомендуется если не сократить "лонги", то сильно подтянуть "стопы" к текущим ценам. У рынка есть незакрытый "гэп" по индексу Мосбиржи от 13 февраля, так что технически индикатору надо бы сходить в район чуть выше 3000 пунктов", - считает эксперт.

Brent вновь не удержала отметку $70 за баррель - здесь не исключен риск провала цен еще на $4-5, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-1,1% во главе с Dow Jones на внешнеторговых новостях.

Во вторник президент США Трамп сообщил, что поручил Министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество. Позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.

Также участники рынка ждут публикации данных о февральской инфляции в Штатах в среду (15:30 по Москве). Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Статданные показали замедление темпов роста цен производителей в Японии в феврале до 4% в годовом выражении с январских 4,2%. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. В помесячном выражении цены производителей не изменились (+0,3% в январе), тогда как опрошенные Trading Economics эксперты ожидали их снижения на 0,1%.

Индикатор настроя крупных промышленных компаний Японии, публикуемый правительством страны, в первом квартале снизился до минус 2,4% с 6,3% в четвертом квартале. Показатель опустился до отрицательного уровня впервые со второго квартала прошлого года, что говорит об ухудшении настроений. Аналитики ожидали его повышения до 6,5%.

Накануне в Пекине закрылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва, по итогам которой был утвержден целевой показатель роста ВВП "около 5%" на текущий год. Власти КНР ожидают, что дефицит бюджета в этом году составит 4% ВВП и ставят целью достижение инфляции на уровне 2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, растеряв прирост азиатской сессии.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,01% до $69,55 за баррель (+0,4% во вторник), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03% до $66,23 за баррель (+0,3% во вторник).

Поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление доллара США, которое является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

Котировки нефти растеряли часть роста, достигнутого в ходе торгов во вторник, после того, как президент США Трамп сообщил, что поручил Министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий из-за введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество, поставляемое в Штаты.

Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Позднее в среду выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.