Группа "Ренессанс Страхование" увеличила чистую прибыль по МСФО в 2024 году на 7,8%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" по МСФО за 2024 год увеличилась на 7,8% и составила 11,1 млрд рублей, сообщает страховщик.

Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые рассчитывали видеть его в диапазоне 10,4-10,5 млрд рублей, то есть практически без изменений к уровню 2023 года, когда он был на уровне 10,3 млрд рублей.

Суммарные подписанные страховые премии за 2024 год выросли на 37,5% к уровню 2023 года и достигли 169,8 млрд рублей, показатель рос благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), добровольного медицинского страхования (ДМС) и автострахования.

Премии по НСЖ увеличились на 135,2% за период, до 75,8 млрд рублей, одновременно сборы по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), напротив, снизились на 26,4%, до 9,3 млрд рублей. Премии по договорам кредитного рискового страхования жизни были на уровне 11,4 млрд рублей, снизившись за прошлый год на 23,4% к уровню предшествующего года. Премии от продажи продуктов автострахования в 2024 году выросли на 16,8%, до 44,5 млрд рублей. Премии от ДМС увеличились на 27,2%, до 12,9 млрд рублей.

Страховые выплаты в 2024 году составили 89,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 67,7% (с 53,5 млрд рублей).

Инвестиционный портфель группы за период с начала 2024 года по состоянию на 31 декабря 2024 года достиг 234,7 млрд рублей, увеличившись на 28,8%, или на 52,5 млрд рублей, в результате активного управления портфелем и M&A сделок.

В состав портфеля на конец 2024 года входили: корпоративные облигации (36%), государственные и муниципальные облигации (24%), акции (5%), депозиты и денежные средства (28%), прочее (7%).

Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам 12 месяцев 2024 года 32,3%.

Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 31 декабря превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 141%.

Как пояснила генеральный директор группы "Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба, "2024 год стал для компании этапом значительных достижений". "Несмотря на высокую волатильность фондового рынка, группа также смогла выполнить цель по чистой прибыли благодаря мерам по ребалансировке инвестиционного портфеля и закрытию M&A сделок с частичным признанием финансовых эффектов от них уже в четвертом квартале 2024 года. В результате по итогам 2024 года мы получили рекордную чистую прибыль в размере 11,1 млрд рублей, что выше результата за 2023 год на 7,8% и превосходит ожидания аналитиков. Сегодня наш инвестиционный портфель составлен таким образом, чтобы поддерживать высокий уровень доходов для наших клиентов и Группы не только в 2025 году, но и в последующие годы", - сказала Гадлиба.

По ее словам, в 2024 году страховщик сформулировал стратегию на ближайшие 3-5 лет в ключевых для группы сегментах бизнеса - "Здоровье", "Мобильность" и "Благосостояние".

За 12 месяцев 2024 года совокупный оборот (GMV) MedTech проекта Budu составил 950 млн рублей. В марте 2024 года была запущена новая компания в сфере ментального здоровья "Просебя".

Значительные успехи отмечались в цифровизации бизнеса. В сегменте Life доля digital канала продаж группы достигла 13% с ростом на 55% за прошлый год к уровню 2023 года. Доля цифровых каналов продаж (digital) в сегменте non-life в общих каналах продаж достигла 17% с ростом на 13% за этот же период.

За 2024 год количество онлайн-агентов страховщика выросло на 52,4%, до 3,6 тысячи человек. Число партнеров, подключенных к разработке Open API, выросло до 1,2 тысячи компаний.

Группа "Ренессанс страхование" работает на российском рынке 25 лет, в нее входят компании ПАО "Группа "Ренессанс страхование", ООО "СК "Ренессанс жизнь", АО "УК "Спутник - Управление капиталом", АО "НПФ "Ренессанс накопления". Также в группу входят компания в сфере ментального здоровья и благополучия ООО "Просебя" и маркетплейс медицинских услуг Budu.

ПАО "Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на "Московской бирже" осенью 2021 года. По его итогам free float составил около 24%, крупнейшая доля (около 38%) была у Sputnik Group. Актуальную структуру владения компания не раскрывает, отмечая лишь, что акции распределены "между широким кругом участников", а контролирующего акционера нет.