МЭА сообщило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в феврале упали на 16% к январю

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский нефтеэкспорт в феврале снизился лишь на 100 тыс. баррелей в сутки к январю после недавнего раунда санкций США, но к прошлому году снизился почти на 500 тыс. б/с - до 7,28 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом экспорт нефти увеличился на 90 тыс. б/с - до 4,61 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов упал на 190 тыс. б/с, а к февралю прошлого года снизился на 420 тыс. б/с - до 2,67 млн б/с.

Доходы России от нефтеэкспорта в феврале снизились на 16% к январю ($2,4 млрд) - до $13,28 млрд и были на $2,6 млрд ниже, чем год назад. МЭА объясняет снижение доходов снижением цен на нефть в мире и увеличением дисконтов на российские сорта.

МЭА пишет, что масштабные санкции, введенные 10 января, повлияли на российский экспорт, но после непродолжительного периода неопределенности объемы экспорта в основном восстановились. Поскольку ставки на фрахт отреагировали на сокращение доступности судов после введения санкций в отношении 183 танкеров, последовавший рост транспортных расходов оказал давление на цены на российскую нефть. Последние данные по отслеживанию танкеров показывают, что очень немногие загрузки по-прежнему связаны с санкционированными танкерами.

Скидки на нефть Urals FOB Baltic к бенчмарку North Sea Dated упали примерно на $4 за баррель, при этом цены на момент публикации составляли около $55 за баррель, что ниже ценового предела (price cap), установленного странами G7. Снижение цен до уровня ниже этого потолка позволяет использовать танкера компаний этих стран (впрочем, российское законодательство запрещает продавать нефть с использованием price cap - ИФ).

МЭА также отмечает, что скидки на сорт российской нефти ESPO изначально увеличились на $8 за баррель (большинство санкционированных танкеров перевозило этот сорт нефти из порта Козьмино - ИФ), но с тех пор они сузились примерно до $4 за баррель. Но уровень цен ESPO остается на $2-3 за баррель выше ценового предела в $60 за баррель.

"Поставки в Индию и Китай в январе замедлились на несколько дней, пока покупатели не разобрались с санкционными рисками, связанными с приемом баррелей, уже находящихся в пути (льготный период был установлен до 27 февраля). Торговля с Индией, на которую в 2024 году пришлось более 70% российского экспорта нефти, восстановилась после того, как Генеральный директорат судоходства страны, как сообщается, возобновил аккредитацию российских поставщиков морского страхования, пострадавших от последних санкций ("Альфа Страхование" и "Ингосстрах"), и одобрил еще одну российскую компанию ("Согласие Страхование")", - говорится в отчете.

Несмотря на падение цен FOB Urals, рост транспортных расходов привел к сокращению скидок к North Sea Dated примерно на $1 за баррель по ценам на нефть марки Urals с поставкой на западное побережье Индии. Спрос Китая на российские сорта, в основном загружаемые в Тихом океане и Арктике, сохраняется. Когда Shandong Port Group остановила весь импорт на санкционированных судах, ограничив поставки для независимых НПЗ региона, два новых оператора в соседнем порту Дунъин, как сообщается, приобрели три объекта с пропускной способностью 1 млн б/с специально для импорта российской и иранской нефти тем же переработчикам.