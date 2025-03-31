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Панама отменила регистрацию подсанкционных 107 танкеров, на очереди еще 18

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Управление морского судоходства Панамы (PMA) официально отменило регистрацию 107 судов под флагом Панамы, находящихся под международными санкциями, и еще 18 сейчас проходят процедуру отмены регистрации, сообщила пресс-служба управленния.

Процедура проводится по указу президента № 512 от 18 октября 2024 года, который предоставляет PMA полномочия в одностороннем порядке отменять регистрацию судов, а также зарегистрированных лиц и судовладельцев, которые включены в международные санкционные списки.

Суда, которым была отказано в регистрации, были помечены в связи с проблемами несоблюдения правил или были включены в списки наблюдения, выпущенные OFAC (Минфин США), Евросоюзом и Великобританией.

Исторически снятие с регистрации судов, участвовавших в незаконной деятельности, осуществлялось в соответствии с Общим законом о торговом мореплавании (Закон № 57), в частности статьей 49, в которой излагались критерии таких процедур. Однако длительное время обработки - около трех месяцев - повлияло на международное восприятие панамского флага, считает ведомство.

Чтобы ускорить этот процесс и не допустить продолжения деятельности санкционированных судов, в Панаме был принят исполнительный указ № 512, позволяющий немедленно снять с регистрации суда, владельцы или суда которых фигурируют в международных санкционных списках, перечисленных в указе.

Чтобы предотвратить попадание в Панамский реестр судов с высоким уровнем риска, был усилен процесс анализа перед регистрацией. Этот усовершенствованный процесс теперь учитывает не только технические критерии судна, но также биографию и историю эксплуатации его владельца и оператора.

В настоящее время Генеральный директорат торгового флота пересматривает национальное законодательство с целью дальнейшего укрепления панамского торгового флота и обеспечения строгого надзора в соответствии с международными конвенциями, подчеркивается в пресс-релизе.

OFAC Евросоюз Панама США Великобритания PMA
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