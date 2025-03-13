МосБиржа может запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.

"Мы продолжаем консультации с участниками. Спецификация претерпела уже несколько изменений", - сказал Крекотень журналистам в кулуарах III Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

Он также не исключил, что до конца года МосБиржа может запустить торги инструментами с привязкой к криптовалюте. Площадка, по его словам, находится в максимальной степени готовности к этому, но ждет появления соответствующего регулирования. "У нас, конечно, есть план. Пока мы его оставим в секрете. Понятно, что это инструменты срочного рынка", - сказал управляющий директор биржи.

В конце 2024 года Крекотень анонсировал планы биржи по запуску в 2025 году торгов 35 новыми инструментами на срочном рынке, в том числе фьючерсами на ключевую ставку, страновые индексы, кофе и апельсиновый сок.