Поиск

МосБиржа может запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует запустить фьючерсы на ключевую ставку в ближайшие полгода, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень.

"Мы продолжаем консультации с участниками. Спецификация претерпела уже несколько изменений", - сказал Крекотень журналистам в кулуарах III Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

Он также не исключил, что до конца года МосБиржа может запустить торги инструментами с привязкой к криптовалюте. Площадка, по его словам, находится в максимальной степени готовности к этому, но ждет появления соответствующего регулирования. "У нас, конечно, есть план. Пока мы его оставим в секрете. Понятно, что это инструменты срочного рынка", - сказал управляющий директор биржи.

В конце 2024 года Крекотень анонсировал планы биржи по запуску в 2025 году торгов 35 новыми инструментами на срочном рынке, в том числе фьючерсами на ключевую ставку, страновые индексы, кофе и апельсиновый сок.

Хроника 16 февраля 2024 года – 13 марта 2025 годаСтавка ЦБ РФ
МосБиржа Владимир Крекотень
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава набсовета "Мосбиржи" Швецов отметил новый вид рисков на рынке заимствований

ЦБ не одобряет запуск связанных с криптовалютами инструментов до их выхода из "серой зоны"

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6009 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });