ВЭБ считает пока преждевременным отказываться от флоатеров

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ, несмотря на изменения траектории по ставкам, пока считает преждевременным отказываться от облигаций с плавающим купоном, заявил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"В условиях ужесточения денежно-кредитной политики прошлый год, как известно, оказался годом инструментов с плавающей ставкой, в том числе и для ВЭБа. Все размещенные нами в прошлом году выпуски облигаций были с плавающими купонами, с привязкой к RUONIA. Совокупный объем средне- и долгосрочных облигаций ВЭБа составил 415 млрд рублей. И, несмотря на растущее давление на участников рынка, на рост доходностей, нам удалось удержать спреды на приемлемых уровнях", - сказал Вышковский, выступая на сессии Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

"Во второй половине года, несмотря на свой защитный характер, флоатеры существенно стали снижаться в цене. Индекс ОФЗ-ПК снизился более чем на 350 базисных пунктов. На корпоративных флоатерах снижение составило до 600 базисных пунктов. Возросла роль на рынке розничных инвесторов, их активность возросла. Такие факторы, как высокие ставки по банковским депозитам, высокая доходность по фондам денежных рынков, эти факторы не способствовали росту спроса на облигации. И в дальнейшем, с учетом изменения уже рыночного консенсус-прогноза, с начала текущего года, мы вновь увидели выход на рынок эмитентов с бумагами с фиксированными купонами", - отметил зампред ВЭБа.

Несмотря на изменения траектории по ставкам, текущие ставки все равно остаются весьма высокими, полагает Вышковский. "Мы считаем, что пока отказываться от флоатеров преждевременно", - подчеркнул он.

Зампред ВЭБа также вновь отметил актуальность структуры нового типа ОФЗ-ПК, предложенного Минфином рынку в конце прошлого года. "Безусловно, старая структура флоатеров, которая не учитывала капитализацию процентов, стала проигрывать, например, фондам денежного рынка, практически перестала быть актуальной. Мы также изменили структуру наших инструментов и будем в своей работе в дальнейшем придерживаться выпуска именно такого типа инструментов, привязанных к срочной так называемой RUONIA", - сказал Вышковский.