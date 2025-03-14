Минэнерго рассматривает возобновление соглашений о вывозе угля на Восток с регионами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министерство энергетики рассматривает вероятность возобновления соглашений с угледобывающими регионами о вывозе угольной продукции в восточном направлении, сообщило ведомство.

"Он (министр энергетики Сергей Цивилев - ИФ) отметил, что ведомство сфокусировано на поиске оптимального решения для обеспечения вывоза угольной продукции на экспорт и рассматривает вероятность возобновления практики заключения соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами", - говорится в сообщении ведомства по итогам соответствующего совещания по совершенствованию логистики поставок грузов топливно-энергетического комплекса в порты Дальнего Востока.

Как сообщило ведомство, по итогам первого квартала планируется подвести "итоги эффективности вывоза угля в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, вступившими в силу с 1 января".

На совещании также обсуждалась возможность закрепления " на законодательном уровне приоритетного использования парка инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью на Восточном полигоне, что в перспективе позволит увеличить пропускную и провозную способность".

Также речь шла об ускорении электрификации участков БАМа и Транссиба от станции Волочаевка до станций Комсомольск-Сортировочный и Ванино. "Было отмечено, что электрификация данных участков будет способствовать снижению стоимости перевозки грузов в восточном направлении и увеличению провозной мощности Восточного полигона, что положительно повлияет, в том числе, на экспорт угля в восточном направлении", - заключило ведомство.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минэнерго РФ настаивало на продлении на 2025 г. соглашений между РЖД и угледобывающими регионами, а также на росте перевозок угля в восточном направлении.

"Позиция Минэнерго, она принципиальная: со всеми угледобывающими регионами, с которыми договор был на этот год, он обязательно должен быть подписан, со всеми без исключения, на следующий год. И не просто подписан, а - второй принципиальный момент - цифра должна быть увеличена", - говорил тогда Цивилев. По его словам, Минэнерго не было готово обсуждать с РЖД повышение тарифов на перевозки без отсутствия гарантированных объемов.

Как сообщал осенью "Коммерсантъ", глава РЖД Олег Белозеров направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил не заключать с 2025 г. соглашения о вывозе угля на экспорт на восток с добывающими регионами, за исключением Кузбасса, однако вывоз из этого региона в восточном направлении всех грузов (не только угля) в 2025 г. предлагается ограничить объемом в 55,3 млн тонн.

В письме РЖД обращали внимание, что перевозка грузов в восточном направлении обеспечивает более 30% доходов компании, а около 60% пропускной способности Восточного полигона задействовано для перевозки угля, "что обусловлено действием заключаемых с 2020 г. соглашений с ключевыми угледобывающими регионами".