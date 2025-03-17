Нефть начинает неделю ростом, Brent торгуется выше $71 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составила $71,14 за баррель, что на $0,56 (0,79%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,7 (1%), до $70,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,51 (0,76%), до $67,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,63 (1%), до $67,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство "Синьхуа".

Кроме того, американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал Хегсет в эфире Fox News.

В ответ хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman ракетами и беспилотниками.

В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

"Падение цен на $10 за баррель с середины января оказалось сильнее, чем предусматривалось нашим анализом фундаментальных факторов, и мы понизили прогноз цены Brent на декабрь этого года на $5, до $71 за баррель, - отметили аналитики банка. - Среднесрочные риски для нашего прогноза остаются смещенными в негативную сторону, с учетом потенциальной эскалации торговых войн и длительного увеличения добычи ОПЕК+".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 487 единиц. Число газовых установок снизилось на одну, до 100 единиц.