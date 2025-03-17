Кабмин направит более 7,7 млрд руб. на льготное кредитование экспортеров продукции АПК

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2025 году направит более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров продукции АПК. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в пресс-релизе кабмина.

"Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям АПК и индивидуальным предпринимателям на производство и переработку сельхозпродукции, которая затем поставляется в дружественные страны. Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия", - говорится в сообщении.

Льготное кредитование экспортеров сельхозпродукции стартовало в 2019 году. Поддержка поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Как сообщалось, по данным ФТС, РФ в январе этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $3,3 млрд, что на 7,4% больше, чем в январе прошлого года (на $3 млрд).

В 2024 году экспорт составил $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд).