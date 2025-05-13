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ФТС отметила сокращение экспорта российской продукции АПК в I квартале на 14%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-марте 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $9 млрд, что на 14% меньше, чем годом ранее (на $10,4 млрд), сказано в материалах на сайте ФТС.

Импорт сельхозпродукции вырос на 12,5%, до $9,5 млрд с $8,4 млрд годом ранее.

Темпы снижения экспорта и роста импорта существенно ускорились. В январе-феврале экспорт снизился на 4,6%, импорт вырос на 6,6%, сообщалось ранее.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее. В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд. В то же время импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

Согласно поставленной президентом задачи по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

ФТС АПК
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