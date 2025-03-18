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Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Рынок продолжает корректироваться после недавнего спада, в результате которого значение S&P 500 на прошлой неделе опустилось на 10% ниже февральского пика.

Инвесторы позитивно восприняли февральские данные о динамике розничных продаж в США, которые, хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, показали возврат к росту после январского падения.

Согласно отчету министерства торговли страны, опубликованному в понедельник, розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно января. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж на 0,6%, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, их снижение составило 1,2%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.

"Розничные продажи были чуть хуже ожиданий, однако их обвала не произошло", - отмечает Скотт Хельфштейн, отвечающий за инвестиционную стратегию в Global X.

"Годовые темпы роста выше 3% означают, что экономика остается сильной, несмотря на весь этот шум и волатильность", - приводит слова эксперта Market Watch.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год до 2,2% с 2,4%, на 2026 год - до 1,6% с 2,1%. Эксперты ОЭСР отмечают, что торговые войны будут негативно сказываться на глобальной экономической активности.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 18-19 марта.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Nike Inc. (+2,9%), Walmart Inc. (+2,5%), UnitedHealth Group Inc. (+2,1%), 3M Co. (+1,9%).

Бумаги Intel Corp. подорожали на 6,8% на сообщениях о мерах, которые намерен внедрить новый CEO компании Лип-Бу Тан для восстановления ее операций. По данным Reuters, он планирует сокращение среднего управленческого персонала, готовит меры для повышения производительности бизнеса по производству микросхем, а также намерен представить новые чипы для ИИ-серверов.

Рыночная стоимость Netflix Inc. выросла на 3,5% вслед за улучшением рекомендаций для акций компании аналитиками MoffettNathanson до "покупать" с "нейтрально".

ADR китайской Baidu Inc., представившей новую ИИ-модель - Ernie X1, подорожали на 9%.

Капитализация Tesla Inc. упала на 4,8% вслед за ухудшением прогнозной цены акций производителя электромобилей аналитиками Mizuho до $430 с $515. Эксперты, однако, сохраняют рекомендацию "выше рынка" для бумаг Tesla.

Акции финтех-компании Affirm Holdings подешевели на 4,2% на информации о том, что ее конкурент Klarna стал единственным партнером Walmart в качестве сервиса покупок в рассрочку в США.

Рыночная стоимость Guess? Inc. взлетела на 30% - до $12,62. Компания, выпускающая одежду и аксессуары, сообщила, что ее совет директоров получил и рассматривает предложение о покупке по цене в $13 за бумагу от WHP Global.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 353,44 пункта (0,85%) и составил 41841,63 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 36,18 пункта (0,64%) - до 5675,12 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 54,58 пункта (0,31%), составив 17808,66 пункта.

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