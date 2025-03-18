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Инвестиции "Газпром нефти" в 2025 году вырастут из-за реализации крупных проектов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в 2025 году намерена увеличить инвестиционную программу относительно прошлого года на фоне активной реализации крупных проектов, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.

"В этом году объем инвестиций будет выше в связи с тем, что мы продолжаем реализацию проекта по добыче углеводородов на участке 3А Уренгойского месторождения. Также в активной фазе у нас находятся еще несколько крупных проектов. Это проект разработки Бованенковского месторождения, это, соответственно, восточная группа месторождений, в том числе Чона", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как на "Газпром нефти" сказались санкции США, введенные 10 января, Дюков сказал: "Мы были готовы к различным сценариям, к этому сценарию тоже".

Газпром нефть РСПП Александр Дюков США Уренгой
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