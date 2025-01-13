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Салливан заявил, что новые нефтяные санкции США против РФ нельзя было ввести раньше

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена именно в январе ввела пакет антироссийских санкций, затронувших энергетический сектор, так как ранее подобные меры могли бы навредить американским потребителям, заявил в понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время у нас абсолютно другая ценовая конъюнктура, чем раньше. Именно это является причиной того, почему мы ввели эти санкции сейчас. Президент Байден не стал бы вводить санкции против российского нефтяного сектора, если бы это стало неоправданным бременем для работающих американских семей", - заявил он в ходе пресс-брифинга.

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По его словам, в 2022 году такие санкции стали бы сильным ударом по американским потребителям. Салливан подчеркнул, что даже год назад не было возможности ввести подобные ограничительные меры.

Недавние санкции он назвал рычагом воздействия в переговорах с Россией, который сможет использовать администрация избранного президента Дональда Трампа в будущем. Он отметил, что их введение не было скоординировано с будущей администрацией, однако команда Байдена заранее предупредила аппарат Трампа о своих намерениях.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтедобывающих компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также целой группы их дочерних компаний.

Джейк Салливан Джо Байден США РФ
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