Дюков назвал текущую цену Urals вполне приемлемой для "Газпром нефти"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Текущая цена российской нефти Urals вполне приемлема для "Газпром нефти", заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

Отвечая на вопрос, насколько комфортна цена российской нефти Urals $60 за баррель для российских производителей с учетом крепкого рубля, он сказал: "Цена является вполне приемлемой".

Согласно данным Аrgus, стоимость нефти Urals в порту Приморск (FOB) в феврале составила $59,9 за баррель, в южных портах - $60,8 за баррель.

Несмотря на то, что в марте дисконты к североморскому эталону немного снизились, на фоне общемирового снижения цен на нефть стоимость Urals в порту Приморск опустилась до $56 за баррель, в южных портах - $56,9 за баррель.

В январе администрация президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, что привело к увеличению дисконтов на российскую нефть. "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" были внесены в санкционный список.