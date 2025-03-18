Цены на нефть вернулись к уровням закрытия понедельника

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -

МИР-НЕФТЬ-ЦЕНА-ВЕЧЕР

03/18/2025 6:28:05 PM MSK

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Цены на нефть вернулись к уровням закрытия понедельника, Brent у $71,2 за баррель

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть растеряли рост, достигнутый ранее в ходе торгов, и вернулись к уровням закрытия понедельника.

К 18:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,1%) до $71,15 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на $0,02 (0,03%), до $67,56 за баррель.

Нефтяные котировки получают поддержку от обеспокоенности, связанной с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Аналитики полагают, что она может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с предложением.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам. 17 марта он возложил ответственность за атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. ХАМАС заявил, что ответственность за возобновившиеся израильские удары лежит на США, которые оказывают поддержку Израилю.

Давление на цены оказывают опасения относительно формирования избытка предложения на рынке нефти. Инвесторы допускают, что торговые войны повлекут за собой замедление роста мировых экономик, что негативно отразится на спросе на нефть.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидавшихся ранее 2,1%, в 2026 году - на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось прежде, прогнозируют аналитики.

"Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и замедлит темпы снижения процентных ставок Федрезерва", - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются также ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России. Рынки ждут результатов телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.