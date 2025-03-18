Поиск

Цены на нефть повышаются на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $71,29 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $71,29 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,49 (0,7%), до $71,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,18 (0,27%), до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,46 (0,7%), до $67,37 за баррель.

В минувшую субботу Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman в Красном море.

Эскалация напряженности в Красном море в минувшие выходные является ключевым фактором, поддерживающим цены на нефть, отмечает аналитик Pepperstone Дилинь У.

"Поскольку с регионом граничат такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия и Иран, атаки на суда могут привести к росту расходов на транспортировку и усилить риски, связанные с поставками", - приводит слова эксперта Market Watch.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Brent WTI ХАМАС Израиль США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля ликвидных активов в объеме ФНБ к началу 2025 года упала до рекордно низких 32%

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

"Бумажная" переоценка акций ГПН стоила "Газпрому" убытка по РСБУ на фоне роста выручки и сокращения себестоимости

"Бумажная" переоценка акций ГПН стоила "Газпрому" убытка по РСБУ на фоне роста выручки и сокращения себестоимости

Рубль в понедельник уверенно вырос на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6034 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });