Цены на нефть повышаются на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $71,29 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $71,29 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,49 (0,7%), до $71,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,18 (0,27%), до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,46 (0,7%), до $67,37 за баррель.

В минувшую субботу Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman в Красном море.

Эскалация напряженности в Красном море в минувшие выходные является ключевым фактором, поддерживающим цены на нефть, отмечает аналитик Pepperstone Дилинь У.

"Поскольку с регионом граничат такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия и Иран, атаки на суда могут привести к росту расходов на транспортировку и усилить риски, связанные с поставками", - приводит слова эксперта Market Watch.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.