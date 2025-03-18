В марте мировые цены на бриллианты продолжают февральский тренд роста

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вторая неделя марта ознаменовалась дальнейшим ростом цен на бриллианты, говорится в обзоре Альфа-банка со ссылкой на недельную статистику отраслевого агентства Rapaport, рассчитывающего отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Лучшую ценовую динамику с начала марта показали камни в категории 0,3 карата - рост составил 5,38%. На бриллианты в категории 0,5 карат цены подросли на 1,85%. Эти категории представляют собой основу спроса в массовом сегменте, что демонстрирует снижение запасов в цепочках поставок, говорится в обзоре Альфа-банка. Цены на бриллианты размером 3 карата также подросли на прошлой неделе в ответ на рост спроса.

Альфа-банк напоминает, что в ходе февральской торговой сессии De Beers, когда алмазодобытчик оставил цены в неприкосновенности, отмечался дефицит предложения камней от 5 карат, что характеризует структуру накопленных запасов компании. Цены на торговой сессии "АЛРОСА" также были стабильны, сообщали источники Rapaport.

"Активизация закупок в ювелирном ритейле способствует нормализации запасов в секторе огранки, которые ранее определяли аппетиты к закупкам неограненного сырья", - говорится в обзоре. Новость является позитивной с точки зрения настроений в алмазной индустрии, считают в Альфа-банке.

Тенденция роста цен на востребованные категории бриллиантов, обусловленная сокращением запасов, наметилась в феврале, сообщал ранее Rapaport. RAPI на бриллианты 1 карат в феврале вырос на 0,2% после падения на 2,3% в январе. Наилучшая динамика была у индекса цен на бриллианты 0,3 карат - он вырос на 3,7% после падения 0,4% в январе.