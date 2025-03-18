Поиск

В марте мировые цены на бриллианты продолжают февральский тренд роста

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вторая неделя марта ознаменовалась дальнейшим ростом цен на бриллианты, говорится в обзоре Альфа-банка со ссылкой на недельную статистику отраслевого агентства Rapaport, рассчитывающего отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Лучшую ценовую динамику с начала марта показали камни в категории 0,3 карата - рост составил 5,38%. На бриллианты в категории 0,5 карат цены подросли на 1,85%. Эти категории представляют собой основу спроса в массовом сегменте, что демонстрирует снижение запасов в цепочках поставок, говорится в обзоре Альфа-банка. Цены на бриллианты размером 3 карата также подросли на прошлой неделе в ответ на рост спроса.

Альфа-банк напоминает, что в ходе февральской торговой сессии De Beers, когда алмазодобытчик оставил цены в неприкосновенности, отмечался дефицит предложения камней от 5 карат, что характеризует структуру накопленных запасов компании. Цены на торговой сессии "АЛРОСА" также были стабильны, сообщали источники Rapaport.

"Активизация закупок в ювелирном ритейле способствует нормализации запасов в секторе огранки, которые ранее определяли аппетиты к закупкам неограненного сырья", - говорится в обзоре. Новость является позитивной с точки зрения настроений в алмазной индустрии, считают в Альфа-банке.

Тенденция роста цен на востребованные категории бриллиантов, обусловленная сокращением запасов, наметилась в феврале, сообщал ранее Rapaport. RAPI на бриллианты 1 карат в феврале вырос на 0,2% после падения на 2,3% в январе. Наилучшая динамика была у индекса цен на бриллианты 0,3 карат - он вырос на 3,7% после падения 0,4% в январе.

АЛРОСА De Beers Альфа-банк Rapaport RAPI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы

Мантуров призвал выработать единый подход к возврату западных компаний на рынок РФ

Новак спрогнозировал небольшое снижение добычи нефти в 2025 году - до 515-520 млн т

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

В Минфине назвали разрешение на сделки фонда 683 Capital Partners единичным кейсом

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2210 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });