Модный дом Dolce & Gabbana планирует укрепить независимость через диверсификацию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Dolce & Gabbana Srl делает ставку на диверсификацию и развитие косметического направления, чтобы сохранить свою независимость на фоне стремительных изменений в индустрии моды.

В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более чем на 20% за 12 месяцев, завершающихся в марте 2025 года, до 610 млн евро, сказал главный исполнительный директор Dolce & Gabbana Альфонсо Дольче в интервью Bloomberg. Совокупные доходы компании за фингод предположительно составят около 2 млрд евро.

В финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, выручка компании повысилась на 19%, примерно до 1,9 млрд евро – в значительной степени из-за почти пятикратного роста продаж косметических товаров.

К концу 2027 финансового года компания планирует увеличить реализацию косметической продукции до 1 млрд евро, чему будет способствовать отказ от лицензирования и переход на самостоятельное производство и дистрибуцию духов, косметики и средств по уходу за кожей.

Подобный поворот в политике Dolce & Gabbana связан с глобальным спадом в секторе, поставившим под сомнение способность некоторых конкурентов модного дома сохранять свою самостоятельность в будущем.

Дольче отмечает, что из-за начала российско-украинского конфликта продажи компании снизились боле чем на 100 млн евро. Спрос со стороны китайских покупателей тоже упал из-за сокращения экономики КНР, а также изменения потребительских вкусов, говорит он.

В Dolce & Gabbana планируют укреплять независимость также и за счет освоения новых направлений, в том числе в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

Дольче уверен, что благодаря этому его компания сможет процветать даже в случае еще большего ухудшения макроэкономической ситуации.

"У нас есть своя недвижимость, свои склады, и мы всегда можем сократить расходы на рекламу, которые у нас в два раза выше, чем у конкурентов", - говорит он.