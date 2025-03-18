Поиск

Модный дом Dolce & Gabbana планирует укрепить независимость через диверсификацию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Dolce & Gabbana Srl делает ставку на диверсификацию и развитие косметического направления, чтобы сохранить свою независимость на фоне стремительных изменений в индустрии моды.

В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более чем на 20% за 12 месяцев, завершающихся в марте 2025 года, до 610 млн евро, сказал главный исполнительный директор Dolce & Gabbana Альфонсо Дольче в интервью Bloomberg. Совокупные доходы компании за фингод предположительно составят около 2 млрд евро.

В финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, выручка компании повысилась на 19%, примерно до 1,9 млрд евро – в значительной степени из-за почти пятикратного роста продаж косметических товаров.

К концу 2027 финансового года компания планирует увеличить реализацию косметической продукции до 1 млрд евро, чему будет способствовать отказ от лицензирования и переход на самостоятельное производство и дистрибуцию духов, косметики и средств по уходу за кожей.

Подобный поворот в политике Dolce & Gabbana связан с глобальным спадом в секторе, поставившим под сомнение способность некоторых конкурентов модного дома сохранять свою самостоятельность в будущем.

Дольче отмечает, что из-за начала российско-украинского конфликта продажи компании снизились боле чем на 100 млн евро. Спрос со стороны китайских покупателей тоже упал из-за сокращения экономики КНР, а также изменения потребительских вкусов, говорит он.

В Dolce & Gabbana планируют укреплять независимость также и за счет освоения новых направлений, в том числе в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

Дольче уверен, что благодаря этому его компания сможет процветать даже в случае еще большего ухудшения макроэкономической ситуации.

"У нас есть своя недвижимость, свои склады, и мы всегда можем сократить расходы на рекламу, которые у нас в два раза выше, чем у конкурентов", - говорит он.

Dolce & Gabbana
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы

Мантуров призвал выработать единый подход к возврату западных компаний на рынок РФ

Новак спрогнозировал небольшое снижение добычи нефти в 2025 году - до 515-520 млн т

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

В Минфине назвали разрешение на сделки фонда 683 Capital Partners единичным кейсом

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2210 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });