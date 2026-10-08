Цена нефти Brent подскочила до $105,6 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко поднимаются вечером в четверг из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока и сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:14 по московскому времени дорожают на $5,38 (5,37%), до $105,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,7 (5,32%), до $92,98 за баррель.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило во вторник об инциденте с танкером недалеко от берегов Катара. По информации UKMTO, в судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие. Ранее ВВС Омана эвакуировали десять членов экипажа с торгового судна, на борту которого произошел пожар в результате удара в Ормузском проливе.

"Новый всплеск напряженности на Ближнем Востоке с атаками на суда даже вне Ормузского пролива усилил опасения по поводу того, как долго продержится высокий уровень поставок через это узкое место", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Частота атак Ирана на суда достигла пикового уровня с начала конфликта и, вероятно, будет расти и дальше", - написал Саул Кавонич из MST Marquee. Он ожидает, что "ограниченность поставок, экстремально высокие логистические издержки и высокая вероятность эскалации" будут поддерживать нефтяные цены на высоком уровне.

Тем временем компании Shell и Chevron Corp. объявили в среду о сокращении объемов добычи в Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайас". На морские районы залива, находящиеся на его пути, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.