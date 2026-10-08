На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании на новых банкнотах будут изображены тупик (Fratercula arctica), сипуха (Tyto alba), земляной шмель (Bombus terrestris) и обыкновенный, или европейский, еж (Erinaceus europaeus), сообщил Банк Англии ссылаясь на результаты общественного обсуждения.

Этих представителей фауны выбрали из шортлиста, который поделили на три группы: млекопитающие, птицы, а также амфибии, насекомые и рыбы. Шортлист регулятору помогла составить панель биологов. В обсуждении затем приняли участик почти 0,5 млн человек.

Сипуха оказалась наиболее популярной среди птиц вообще. Однако тупик набрал больше всего голосов как морская птица, было принято решение, что он будет символизировать британское побережье.

На купюрах достоинством пять, десять, 25 и 50 фунтов они заменят знаменитых британцев. Кто именно будет изображен на какой банкноте, ЦБ определит позже. Портрет короля Карла III на обратной стороне останется.

Работу над новым дизайном банкнот Банк Англии запустил в июле 2025 года. Тогда же была инициирована дискуссия, что или кто там может быть изображен.

На выбор предлагались следующие типы изображений - значимые исторические личности, природа, архитектура и известные пейзажи, искусство/культура/спорт, инновации, значимые события. Также респонденты могли предложить свои идеи. При этом предлагаемые или одобряемые объекты для изображения должны быть символами Великобритании, находить отклик в обществе, быть важными для достаточно долгого периода времени, не служить поводом для конфронтации в обществе и должны быть достаточно разными, чтобы купюры нельзя было перепутать.

Банк Англии получил более 44 тысяч откликов разного формата - ответы в анкетах и письма, в том числе электронные. Оказалось, что 60% британцев поддерживают изображение явлений природы на банкнотах. Памятники архитектуры набрали 56%, великие британцы - 38.

Весной 2026 года регулятор обнародовал для обсуждения шортлист из 18 видов.