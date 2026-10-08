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Операторы с 15 октября будут блокировать звонки банков, не заключивших договора о маркировке

Операторы удивлены такой позицией крупнейших банков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Операторы мобильной связи намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, не заключивших с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона, их вызовы не будут доводиться до пользователей. Об этом шла речь на форуме "Цифровые решения" 8 октября.

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Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября 2025 года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова - вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юрлица должны заключить с операторами соответствующие договоры.

"15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы. У банков есть время - неделя - заключить с нами договор", - заявил генеральный директор ПАО "Мегафон" Хачатур Помбухчан.

О намерении исполнить требование закона заявили также руководители ПАО "Вымпелком" и ПАО "МТС".

Гендиректор МТС Инесса Галактионова указала, что на сегодняшний день договоры с операторами о маркировке звонков заключили 95% банков. Оставшиеся 5% - крупнейшие кредитные организации, генерирующие 80% доходов всего банковского рынка - до сих пор этого не сделали, заметила Галактионова.

Операторы удивлены такой позицией крупнейших банков.

Гендиректор "Мегафона" назвал абсурдной ситуацию вокруг отказа части банков подключать обязательную маркировку звонков, сравнив ее с нерегулируемым перекрестком с высокой аварийностью.

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"Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток, там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор, 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора, а 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают выступать с заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что не различают сигналы светофора, не видят, не понимают, у них что-то со зрением. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора - так, как им нравится, а не так, как работает светофор. Потом просят снять с них ответственность за нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров", - образно отразил ситуацию Помбухчан.

"То есть это какой-то абсурд. Есть огромное количество законов, которые регулируют все виды деятельности в России. Почему один этот закон на протяжении года вызывает со стороны банков такое очень странное отношение. Причем понятно, что людям это нужно, это полезно, закон принят, закон надо соблюдать", - недоумевает глава "Мегафона".

Галактионова также удивлена поведением крупнейших банков. "Почему должно быть исключение, тем более - из закона? В целом для нас удивительно, что если есть закон, кто-то его может не исполнять", - сказала гендиректор крупнейшего российского мобильного оператора.

Она напомнила, что благодаря принятым регулятором мерам в рамках борьбы с мошенничеством количество телефонного спама сократилось на 30%. "Это же (маркировка звонков - ИФ) работает!" - заявила она.

Гендиректор "Вымпелкома" Сергей Анохин назвал маркировку звонков успешной услугой. "Людям понятнее и, как ни странно, дозваниваемость лучше становится: люди осмысленно берут телефон и разговаривают, в не все эти холодные звонки, которые выжигают деньги", - отметил Анохин.

"Здесь, действительно, вопрос про справедливость. С одной стороны, людям надо, а с другой стороны - зачем тогда есть закон, если его можно не исполнять по праву сильного или самого богатого. Какой сигнал посылается? Мне кажется, это очень неправильно", - прокомментировал он неисполнение банками закона.

"Мы абсолютно солидарны (с другими операторами - ИФ). Потому что абсолютная логика и смысл стоят за этой инициативой (маркировкой - ИФ). И мы ожидаем, что все-таки разум и смысл победят, и маркировка все-таки у всех звонков будет, и люди перестанут боятся звонка с неизвестного номера. Нам надо вернуть доверие и привлекательность услуги связи. Маркировка, этот закон, он ровно идёт в эту сторону", - добавил он.

Президент ПАО "Ростелеком" (владеет сотовым оператором Т2) Михаил Осеевский привел в пример закон, который определяет, что все расчеты между юрлицами в России должны проходить в безналичной форме. "Все мы работаем через банки, и каждое платежное поручение оплачивается по существующим тарифам. И я не вижу никакой принципиальной разницы (с законом о маркировке звонков - ИФ)", - сказал Осеевский.

"И все мы 15 октября исполним закон. Здесь не должно быть никаких сомнений, потому что часть банков, действительно, такие договоры подписала. И возможно, они получат некоторые рыночные преимущества, потому что у них будет возможность общаться со своими клиентами, с потенциальными клиентами. Но самое главное: действительно, закон должен исполняться. Он принят был, вступил в действие год назад. Что называется, время истекло", - заключил глава "Ростелекома".

Вымпелком МТС Мегафон Ростелеком Хачатур Помбухчан Михаил Осеевский Инесса Галактионова
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