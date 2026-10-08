В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В США продажи ювелирных изделий с натуральными бриллиантами в сентябре снизились на 0,6% в годовом выражении после долгого периода роста, говорится в обзоре аналитической компании Tenoris, которая собирает данные о розничных продажах на рынке ювелирных изделий и бриллиантов в США.

Общий объем продаж изделий с натуральными бриллиантами (включая как готовые украшения, так и отдельные камни) сократился на 1%. Тем не менее средние затраты на один камень выросли на 11%, что свидетельствует о том, что покупатели по-прежнему отдавали предпочтение более дорогим изделиям.

На США приходится от 45 до 50% мирового спроса на бриллианты.

При этом ювелирные изделия с выращенными в лаборатории (lab grown) бриллиантами продолжили укреплять свои позиции на рынке США. Tenoris зафиксировала рост спроса на такие изделия на 26% по сравнению с сентябрем предыдущего года.

Главным препятствием для роста доходов от продажи выращенных алмазов остается продолжающееся снижение цен в рознице, говорится в обзоре: выручка от продажи отдельных синтетических бриллиантов снижается пятый месяц подряд, несмотря на рост спроса в количественном выражении. Однако оптовые цены на синтетические бриллианты в последнее время начали восстанавливаться - в третьем квартале 2026 года цены впервые с 2018 года стали расти после 93%-го падения за этот период. Стоимость круглых lab grown бриллиантов от 1 до 3 карат выросла в среднем на 2% к предыдущем кварталу. Это может повлиять на розничные цены и маржу производителей в ближайшие месяцы, обращает внимание Tenoris.

Снижение продаж украшений с натуральными бриллиантами произошло на фоне общего улучшения ситуации в розничной торговли ювелирными изделиями, обращает внимание Tenoris. Выручка от продаж в специализированных ювелирных магазинах США выросла в сентябре на 5,7% в годовом исчислении, одно изделие подорожало в среднем на 11% к данным годичной давности. Этот показатель растет ежемесячно с октября 2024 года и с начала текущего года увеличился на 8,5%. В прошлом году продажи ювелирных изделий в США взлетели на 7%.