Основная сессия на "Мосбирже" началась снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,4%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками по итогам переговоров между президентами России и США; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, остается слабой нефть (фьючерс на Brent торгуется у $70 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 1,4%, лидируют в снижении бумаги "Норникеля" (-2,8%), "ММК" (-2,5%), ОК "Русал" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%) и "Газпрома" (-2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3213,56 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1242,11 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 марта, составляет 81,5018 рубля (-2,8 рубля).

Подешевели также акции ВТБ (-2,1%), АФК "Система" (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "ВК" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,5%), "Северстали" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,2% "префы"), Сбербанка (-1,1% и -1,2% "префы"), "Т-Технологии" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "МТС" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,5%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 7,67 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 829,79 млн рублей на акции "Газпрома").

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во вторник договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке, о деталях решения кризиса на Украине, а также о необходимости начать урегулирование с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.

"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с перемирия в сфере энергетики и инфраструктуры, также будут технические переговоры о морском перемирии в Черном море, полное прекращение огня и постоянный мир", - говорится в заявлении Белого дома. "Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Путин поддержал идею Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля после телефонной беседы президентов.

В релизе Белого дома, посвященном итогам разговора, эти договоренности отражены так: "Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре".

Кремль также сообщил, что в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

Также президенты США и России в телефонном разговоре пришли к выводу, что украинский кризис "должен завершиться долгосрочным миром", при этом США и России необходимо улучшать двусторонние отношения, заявили во вторник в Белом доме. "Оба лидера согласились, что будущее, в котором двусторонние отношения между США и Россией выйдут на новый уровень, имеет огромные преимущества", - говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне пояснили, что под "огромными преимуществами" следует понимать крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира на Украине.

Одной из тем телефонного разговора Трампа и Путина стало предотвращение распространения стратегических вооружений в мире, говорится в заявлении Белого дома.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", геополитика остается в центре внимания, заставляя инвесторов резко пересматривать свои решения и провоцируя повышенную волатильность на рынке.

Рубль укрепляется, поскольку на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе на валюту со стороны импортеров в силу сезонных факторов. С учетом повышенной волатильности на российском рынке рубль может показывать сильные импульсные движения, однако все же национальная валюта близка к пику своего укрепления в текущем цикле. Весенние экспортные притоки будут ниже зимних вследствие ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти, а спрос на импорт сезонно повысится, поэтому ожидается, что курс начнет возвращаться к 90 рублям/$1.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российскому рынку акций не хватает позитива для рывка вверх.

Итогов переговоров президентов России и США не принесли сюрпризов, сохранив общие ожидания, что до достижения мира на Украине еще далеко.

Первая реакция рынка оказалась умеренно негативной из-за фиксации прибыли игроками по факту ожидаемого события. Также сократили позиции и те, кто делал ставку на геополитический "прорыв". Комментарии американских чиновников относительно состоявшегося разговора очень позитивны, поэтому нет поводов для активного сокращения среднесрочных "лонгов", считает эксперт.

Среди лидеров роста выступили бумаги ПАО "РКК "Энергия", отыгрывающие намерения России и США совместно осваивать космос. Однако стоит помнить, что бумага неликвидна, и даже средний инвестор может серьезно двинуть ее котировки. В акциях "НОВАТЭКа" и "Роснефти" можно ожидать периодического всплеска спроса на ожиданиях смягчения антироссийских санкций и впоследствии совместных с США проектов по добыче углеводородов.

Что касается укрепления рубля, то, по оценке Антонова, основное усиление российской валюты уже случилось. Кроме того, после экспирации квартальных фьючерсов характер торгов может измениться, считает он.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет проторговывать диапазон 3200-3250 пунктов.

Рынок акций накануне вечером перешел к снижению, поскольку участники торгов предпочли частично зафиксировать прибыль в большинстве ликвидных бумаг по факту телефонного разговора Путина и Трампа. Его итоги можно оценить как положительные, а основной вопрос теперь заключается в проработке деталей прекращения огня (первая встреча делегаций России и США состоится уже в ближайшее воскресенье) и степени готовности Украины согласиться на мирные инициативы России и США.

В целом ожидания движения к мирному урегулированию на Украине сохраняются устойчивыми, однако явных новостных вводных как для усиления продаж, так и для активизации покупок пока не видно. Сдерживающим рынок фактором выступают крепкий рубль и слабая нефть, ограничивающие спрос на "весовые" акции нефтянки. Вечером интерес будут представлять данные Росстата о недельной инфляции, способные скорректировать ожидания по риторике Банка России по итогам пятничного заседания, считает Локтюхов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные из США и ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание ФРС, которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%.

Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Между тем экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с мая 2024 года, составив 9,191 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 12,1%. В январе экспорт увеличился на 7,3%.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 0,7%, до минимальных за два года 8,607 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 0,1% после подъема на 16,2% в январе.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 584,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 415,43 млрд иен годом ранее и 2,737 трлн иен в позапрошлом месяце.

Промпроизводство в стране в январе сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после спада на пересмотренные 0,3% в декабре, согласно опубликованным в среду окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Финальная оценка совпала с предварительной и ожиданиями экспертов. Показатель снижается три месяца подряд.

В годовом выражении промпроизводство в позапрошлом месяце выросло на 2,2% (предварительно сообщалось о росте на 2,6%) после снижения на 2,2% (предварительно - на 1,6%) в декабре.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение на информации о том, что Путин поддержал идею Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6% до$70,13 за баррель (-0,7% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7% до $66,45 за баррель (-1% во вторник).

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позднее в среду.