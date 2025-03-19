Инфляция в РФ к 17 марта в годовом выражении осталась на уровне 10,2%

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

Детали

За период с 11 по 17 марта снизились цены на плодоовощную продукцию на 0,7% (после снижения на 0,5% с 4 по 10 марта) на фоне падения цен на огурцы на 11,0%. Одновременно подорожали: картофель - на 3,6%, свекла - на 2,7%, бананы - на 1,7%, капуста - на 1,6%, помидоры и морковь - на 1,2%.

С 11 по 17 марта существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 0,6%, говядину, сыры, муку пшеничную, хлеб ржаной и чай черный - на 0,4%. Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,7%, гречневую крупу - на 0,5%, мясо кур, рис - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно снизились цены на смартфоны - на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 17 марта на уровне 10,08%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 11 по 17 марта 2025 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,06% н/н. Продовольственная инфляция на отчетной неделе снизилась до 0,05% н/н ( с 0,18% неделей ранее). На плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось до 0,73% н/н (после снижения на 0,49%), на остальные продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,12% н/н (с 0,24%). В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (рост на 0,01% после роста на 0,04%): продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,11% н/н (после 0,09%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в феврале повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу. Пока мартовская инфляция складывается ниже ожиданий ЦБ.

На прошлой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта заявил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий - тоже продолжили существенно снижаться.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 21 марта. Все аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 21%.