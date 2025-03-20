"Группа А2" откроет распредцентр за 7 млрд рублей на автодороге "Обход Хабаровска"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Группа А2", новый резидент ТОР "Хабаровск", в 2027 году введет в эксплуатацию трансграничный производственный транспортно-логистический распределительный центр на участке автодороги "Обход Хабаровска". Об этом сообщает пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).

"Проект нацелен на обеспечение грузопотока импортируемой и экспортируемой продукции между Россией и Китаем. Объем вложений составляет более 7 млрд рублей, создается 40 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот центр соединит между собой все площадки ТОР "Хабаровск".

"Для обеспечения деятельности пункта пропуска "Большой Уссурийский" необходимо создание дополнительных мощностей. Новый транспортно-логистический центр позволит осуществлять обработку и хранение грузов, включая распределительную деятельность", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Группа А2" Михаила Плотникова.

Он отметил, что интеграция российской и китайской транспортной инфраструктуры создает условия для превращения Хабаровска в глобальный "сухой порт" – трансграничный центр транспортного, промышленного, экономического и туристического сотрудничества.

В рамках проекта планируется строительство складских помещений, объектов таможенного, карантинного и фитосанитарного контроля, холодильных комплексов, автомобильных постов, а также создание транспортной и социально-бытовой инфраструктуры, включающей гостиницу, сервисный автоцентр, административный корпус и заправочную станцию общей площадью 137 тыс. кв. м.

Как отметила директор АО "КРДВ Хабаровск" Ирина Серова, в Хабаровском крае реализуются 32 инвестпроекта резидентов ТОР и преференциального режима "Свободный порт Владивосток" в сфере транспорта и логистики, которые направлены на укрепление межрегиональных и международных торгово-экономических связей. Это складские комплексы, перегрузочные площадки, комплексы по переработке и перевозке грузов, другие объекты.

Согласно данным Минэкономразвития региона, в ближайшей перспективе благодаря господдержке в Хабаровском крае появятся не менее пяти крупных логистических комплексов с совокупным объемом инвестиций свыше 23 млрд рублей, что позволит создать более 5 тыс. рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Группа А2" зарегистрировано в 2023 году в селе Ракитное Хабаровского края. 75% долей компании принадлежит Дмитрию Ноженко (также владеет рядом строительных компаний в Хабаровске), 25% - Александру Маклакову.