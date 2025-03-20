РФ в феврале увеличила поставки свинины в Китай почти до $3,3 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - РФ в феврале этого года поставила в Китай продукции свиноводства почти на $3,3 млн против $3 млн в январе. Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако по сравнению с экспортом в декабре 2024 года (на $5,1 млн) поставки снизились.

За два месяца этого года экспорт составил $6,287 млн.

Основными поставщиками свинины в Китай за этот период были Испания (на $104,8 млн), Бразилия (на $96,4 млн), Нидерланды (на $27,3 млн), Канада (на $24,9 млн), США (на $23,7 млн). Всего закупки велись в 17 странах.

РФ начала экспортировать продукцию свиноводства в Китай в марте 2024 года, первые партии достигли китайского рынка в апреле. Объем экспорта в прошлом году составил $53,6 млн.

По данным Национального союза свиноводов, всего в 2024 году в Китай было поставлено 40 тыс. тонн. "Думаю, что будет большим успехом, если мы в этом году еще на 50% увеличим, порядка 60-70 тыс. тонн поставим", - заявлял в феврале журналистам глава союза Юрий Ковалев.

Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг". Россельхознадзор добивается расширения списка экспортеров.

По данным Минсельхоза РФ, экспорт российской свинины в 2024 году увеличился на 42% до более $610 млн, что стало рекордным показателем.