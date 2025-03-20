Энергокомпании ждут переноса назначенного на 1 апреля отбора проектов модернизации ТЭС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Энергокомпании ожидают, что назначенный на 1 апреля 2025 года отбор проектов модернизации ТЭС с вводом в эксплуатацию в 2029 года будет перенесен, так как в нем не учтены актуальные ценовые параметры на генерирующее оборудование.

Об этом на тарифной конференции ФАС сообщила член правления "Интер РАО" и предправления "Совета производителей энергии" Александра Панина.

"Он (отбор - ИФ) должен состояться 1 апреля. Мы все ждем переноса. Потому что если он пройдет 1 апреля, то он опять не состоится. Потому что в нем по правилам не учтены актуальные ценовые параметры на генерирующее оборудование", - пояснила Панина.

На предыдущем конкурсе на 2028 год, прошедшем в декабре 2024 года, было отобрано всего три заявки (две - "Юнипро", одна - "ЭЛ5-Энерго") совокупной мощностью 1,16 ГВт. Общая квота ожидалась на уровне 5,3 ГВт.

Панина также отметила, что генерирующие компании столкнулись с задержкой производства энергооборудования на 12 ГВт, сдвиги достигают вплоть до двух лет. Из-за этого компании сейчас активно переносят сроки ввода проектов модернизации.

"16 проектов уже отказались от проектов КОМмод (модернизации ТЭС - ИФ), почти на 3 ГВт. Сейчас уже распоряжением правительства шесть проектов перенесли сроки ввода проектов модернизации. И еще целая очередь стоит на перенос начала сроков модернизации", - заявила Панина.