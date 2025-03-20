Криптобиржа Kraken купит площадку для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная биржа Kraken договорилась о покупке площадки для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе покупателя.

Kraken называет сделку крупнейшей в истории объединения криптовалютных и традиционных финансовых площадок.

Она позволит Kraken проводить в США торги фьючерсами на криптовалюту и другими криптовалютными деривативами. При этом NinjaTrader продолжит функционировать как самостоятельная платформа.

Закрытие транзакции ожидается в первом полугодии 2025 года.

Kraken основана в 2011 году и обслуживает более 15 млн клиентов по всему миру. На бирже торгуются свыше 300 видов цифровых активов и шесть национальных валют.

NinjaTrader основана в 2003 году и обслуживает около 2 млн клиентов.