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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,32%, на Аи-92 - на 2,65% за неделю

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,32% - до 57009 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,65%, до 51570 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.03.202518.03.2025% к пр. д.19.03.2025% к пр. д.20.03.2025% к пр. д.21.03.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9555719562660,98569111,15573110,757009-0,532,32
Регуляр-9250240505920,7514541,7520091,0851570-0,842,65
ДТ-летнее58492602382,99610611,37619921,52625140,846,88
ДТ-зимнее6429464294064294064294060330-6,17-6,17
Мазут топочный3324132859-1,1532660-0,6132347-0,96329051,73-1,01
Авиатопливо79390795200,16796490,1678128-1,91797502,080,45
СУГ1373613464-1,9813423-0,3137002,06142363,913,64

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа
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