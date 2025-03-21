Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,32%, на Аи-92 - на 2,65% за неделю
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,32% - до 57009 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,65%, до 51570 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|17.03.2025
|18.03.2025
|% к пр. д.
|19.03.2025
|% к пр. д.
|20.03.2025
|% к пр. д.
|21.03.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|55719
|56266
|0,98
|56911
|1,15
|57311
|0,7
|57009
|-0,53
|2,32
|Регуляр-92
|50240
|50592
|0,7
|51454
|1,7
|52009
|1,08
|51570
|-0,84
|2,65
|ДТ-летнее
|58492
|60238
|2,99
|61061
|1,37
|61992
|1,52
|62514
|0,84
|6,88
|ДТ-зимнее
|64294
|64294
|0
|64294
|0
|64294
|0
|60330
|-6,17
|-6,17
|Мазут топочный
|33241
|32859
|-1,15
|32660
|-0,61
|32347
|-0,96
|32905
|1,73
|-1,01
|Авиатопливо
|79390
|79520
|0,16
|79649
|0,16
|78128
|-1,91
|79750
|2,08
|0,45
|СУГ
|13736
|13464
|-1,98
|13423
|-0,3
|13700
|2,06
|14236
|3,91
|3,64
Цены приведены по национальному индексу