ЦБ отметил, что отклонение экономики РФ от сбалансированного роста остается значительным

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится релизе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

При этом в ЦБ отмечают, что в начале 2025 года рост экономической активности несколько замедлился по сравнению с концом 2024 года.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами", - говорится в публикации.

"В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года", - отмечают в ЦБ.

Как сообщалось, ЦБ РФ в феврале повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%.

Текущий совет директоров не был опорным, поэтому Банк России не уточнял свой прогноз.