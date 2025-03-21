Устойчивость замедления корпоративного кредитования в РФ будут оценивать по итогам II квартала

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Данные по корпоративному кредитованию все еще зашумлены расходами бюджета, устойчивость тренда к его замедлению можно будет оценить по итогам II квартала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы видим, что темпы (корпоративного кредитования - ИФ) стали гораздо более умеренными, чем те очень высокие темпы, которые были в прошлом году. Но данные очень сильно зашумлены, до сих пор зашумлены вот этим опережающим авансированием из бюджета", - сказала Набиуллина.

"Поэтому об устойчивости тенденции в корпоративном кредитовании более или менее уверенно мы сможем говорить только на данных второго квартала", - добавила она.