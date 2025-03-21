ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России сейчас не имеет достоверных данных, которые показывали бы проявление интереса нерезидентов к российским активам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"У нас сейчас нет достоверных данных, на которые мы могли бы опираться, которые показывали бы проявление этого интереса. Хотя вы видите, тема эта обсуждается достаточно широко. Конечно, есть объективные причины для такого интереса - дифференциал ставок, разница доходностей при инвестировании в российские активы и за рубежом", - сказала Набиуллина.

При этом она добавила, что реализации этого интереса мешают ограничения на движение капитала и санкции. "Мы эту ситуацию будем мониторить по мере того, как будут появляться какие-то данные", - заключила Набиуллина.