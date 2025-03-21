ЦБ в пятницу рассматривал нейтральный и умеренно жесткий сигнал по ставке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России обсуждал два варианта сигнала - нейтральный и умеренно жесткий и в итоге скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы рассматривали два варианта сигнала - нейтральный и умеренно жесткий. Мы действительно поменяли несколько формулировку, чтобы более точно отразить наше видение: что мы будем рассматривать повышение ставки в том случае, если дезинфляция будет идти не теми темпами, не так устойчиво, как мы хотели. Раньше мы давали сигнал, что на ближайших заседаниях рассмотрим целесообразность (повышения ставки - ИФ). Здесь мы ее (возможность повышения - ИФ) обусловили", - сказала глава ЦБ.

Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина сообщила, что регулятор "на столе" в пятницу имел только вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, но достаточно долго обсуждал, каким может быть сигнал по решению.