Совет директоров ЦБ сегодня рассматривал только сохранение ставки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк "на столе" в пятницу имел только вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, но по поводу формулировки сигнала было обсуждение, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБ отметила, что обычно вопрос о рассматриваемых вариантах решения звучит одним из первых, но видимо, в этот раз ответ был во многом очевиден.

"Мы обсуждали только сохранение ставки, но мы достаточно долго обсуждали сигнал, какой может быть сигнал по решению", - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России в пятницу в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.